جورجينا رودريغيز تطل من ملعب كرة القدم بالـ هوت شورت.. وتحدث ضجة واسعة

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز، وحبيبة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، بظهورها الخير في ملعب كرة القدم في الرياض، وهي ترتدي هوت شورت قصير للغاية، من الجينز مع توب باللون الأسود ضيقة جداً وبقبة عالية.



ونسقت جورجينا مع إطلالتها حذاء شتوي عالي باللون الأسود، مع حقيبة يد باللون الاحمر من الجلد.

وإعتبر الجمهور أن إطلالة جورجينا هذه جريئة للغاية، بالنسبة لنمان سكنها.

يذكر أن الممثلة المصرية ياسمين صبري كانت قد حضرت افتتاح موسم الرياض الى جانب عدد كبير من النجوم أبرزهم لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو وحبيبته عارضة الازياء جورجينا رودريغيز اي ان اللقاء بين ياسمين وجورجينا حدث بعد الجدل الذي سببته المقارنة بينهما على مدى السنوات الاخيرة الماضية.

لكن المثير للجدل ان لا صورة تجمعهما سوى تلك التي تم التقاطها لكريستيانو وجورجينا جالسان في مقدمة الحضور الى جانب المستشار تركي آل الشيخ وخلفهما ياسمين صبري جالسة الى جانب الفنانة نانسي عجرم وفي كل لقطة تم تصويرها تظهر ياسمين وهي تبعد نظراتها عن جورجينا.