شكرا لقرائتكم خبر عن دياب قدم أحد أبرز أبطال سيناء "سالم لافى" فى"الاختيار" والصديق المقرب لمنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اكتسب النجم محمد دياب شعبية كبيرة بعدما قدم شخصية "سالم لافى" أحد أبرز أبناء قبيلة الترابين في محافظ سيناء، حيث قدم تلك الشخصية في مسلسل "الاختيار 1" الذى قدمه النجم أمير كرارة في رمضان 2021، ولاقى نجاحاً كبيراً وقت عرضه، خاصة أن تلك الشخصية كان لها تأثير كبير بين قبائل سيناء .

وقدم العديد من الفنانون عدة أعمال فنية تناولت بطولات أبناء سيناء وكيف تصدوا للارهاب والخارجين عن القانون وحافظوا على أرض الفيروز في أوقات عصيبة وكان من بينهم الفنان محمد دياب الذى قدم شخصية "سالم لافى".

وخلال السطور التالية يستعرض الخليج 365 معلومات مهمة عن "سالم لافى" وهى كالتالى :

سالم لافى السبع

سالم لافى أحد أبناء قبيلة الترابين، كان أحد الذين توسطوا لتحرير العميد حسن كامل أحد قيادات قطاع الأمن المركزي برفح، وبرفقته 51 جنديا من قوات الأمن المركزي، تم احتجازه عام 2008 على إثر تصاعد احتجاجات أهالى سيناء عند الحدود مع إسرائيل بسبب مقتل 4 من أبناء قبيلة الترابين والرياشات برصاص الشرطة، ذاع صيته في سيناء، خاصة بين الشباب، إذ كان يتدخل لحل النزاعات بينهم، والصديق المقرب من العقيد أحمد المنسى .

تحولات فى حياته

بدأ التحول في حياته بعد اشتعال الحرب على الإرهاب في سيناء، حيث أعلنت قبيلة الترابين بالتحالف مع قبائل أخرى بقيادته، النزول إلى ساحة القتال بالتنسيق مع الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب لتطهير سيناء.

استشهد فى معركة البرث

استشهد خلال الاشتباكات التي وقعت بين القبيلة وتنظيم أنصار بيت المقدس، في 10 مايو 2017، في محيط قرية البرث معقل القبيلة، حيث تخفى الإرهابيون في سيارة تابعة للجيش كانوا قد سرقوها في وقت سابق، وظن أبناء القبيلة أن السيارة التي تقترب منهم للجيش المصري، فوقفوا متأهبين لاستقبالهم والترحيب بهم، لكن خرج الإرهابيون وأطلقوا عليهم النيران وقتل 12 من أبناء القبيلة. اتصل أحدهم بسالم لافي لنجدتهم، فتحرك على الفور واتجه بسيارته لموقع الحادث، لكن بالقرب من المكان كانوا قد وضعوا لغما تحت سيارته وقاموا بتفجيره.