بالفيديو- أنتوني هوبكينز يتحوّل الى سيغموند فرويد في “جلسته الأخيرة”

يقدم الممثل العالمي، أنتوني هوبكينز، شخصية عالم النفس الشهير، سيغموند فرويد، في الفيلم المقبل المقرر عرضه قريبًا في السينما بعنوان “جلسة فرويد الأخيرة” أو Freud’s Last Session .

وقد كشفت شركة “سوني بيكتشرز” عن برومو الفيلم القادم وكتبت: “عشية الحرب العالمية الثانية، يلتقي اثنان من أعظم العقول في القرن العشرين، سي إس لويس وسيغموند فرويد، في معركتهما الشخصية حول بعض القضايا الوجودية. تنسج جلسة فرويد الأخيرة حياة فرويد ولويس، في الماضي والحاضر، ومن خلال الخيال، وتنطلق من حدود دراسة فرويد في رحلة ديناميكية.

فيلم أنتوني هوبكنز الجديد مقتبس عن مسرحية “Freud’s Last Session” للكاتب أرماند نيكولي، وهو من إخراج مات براون ومن كتابة مارك سان جيرمان.

من المقرر إصدار الفيلم في كانون الاول/ديسمبر القادم وهو من إنتاج وتوزيع شركة Sony.