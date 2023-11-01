حورية فرغلي تزّف خبرًا سعيدًا لجمهورها طال انتظاره

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تعاقدت الممثلة المصرية، حورية فرغلي، على بطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان “ديجافو”، وذلك بعد غياب أربع سنوات عن شاشات السينما.
ونشرت “فرغلي” فيديو عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام، كشفت خلاله عن تفاصيل الفيلم الجديد الذي يحمل عنوان “ديجافو”، والذي تتعاون فيه مع المخرج عيد العربي، مؤكدة الى أنها أحبّت ان تشارك المتابعين وجمهورها بهذا الخبر الجميل جدًا.
واضافت حورية أنها تلّقت العديد من العروض الفنيّة في وقت سابق، لكنها اختارت “ديجافو” لأنها ستجسّد فيه شخصية جديدة لم يسبق ان قدّمتها. مؤكدة أن هذا الدور يعتبر من أصعب الأدوار التي قد تجسّده في حياتها.
ذكر أن حورية فرغلي كانت قد انتهت مؤخرًا من تصوير مشاهدها في فيلم “ظلال مهجورة” في الامارات.
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