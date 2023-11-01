مهرجان الفيلم اللبناني في كندا يكرّم شادي حداد

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يستضيف مهرجان الفيلم اللبناني في كندا بدورته السابعة في مدينة هاليفاكس الكندية من ١٠ الى ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، الممثل اللبناني شادي حداد الذي سيتم تكريمه خلال هذا المهرجان .
يفتتح مهرجان الفيلم اللبناني في كندا بفيلم “ع مفرق طريق” بحضور بطله الممثل شادي حداد.
وقد شارك في بطولة الفيلم الى جانب شادي حداد كل من جوليا قصار، بيتي توتل، ميرنا مكزل، سينتيا كرم، ربى زعرور وباقة من الممثلين. وهو من كتابة جوزيفين حبشي، إخراج لارا سابا وانتاج انطوان خليفة، لارا سابا وشادي حداد وتوزيع شركة الصبّاح إخوان.
ومن المُقرر أن يعرض فيلم “ع مفرق طريق” في عدد من المدن الكندية بعد عرضه في مدينة “هاليفاكس”.
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