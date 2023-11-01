الكشف عن معلومة جديدة تبعد فرضية غرق ماثيو بيري في منزله

ميرنا وليد - بيروت - معلومة جديدة تم كشفها حول السبب الذي أدى الى موت الممثل ماثيو بيري وهي أنه لم يكن في الماء لوقت طويل مما يبعد فرضية الغرق.

وأكد فريق المسعفين أن بيري لم يكن مبللاً كلياً لدى وصولهم. وعثرت الشرطة في منزله بالإضافة الى أدوية مضادة للإكتئاب وللإنهيار العصبي، أدوية لإلتهابات الرئة وهو دواء يتناوله الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي المزمن، كما أنهم وجدوا في منزله ملصقات توضع على الجسم لمساعدة المدخنين على التخلص من عادة التدخين، وهذا يشير الى جدية قرار ماثيو بيري بالتخلص من عادة التدخين للحفاظ على صحته.