ما علاقة سيلينا غوميز بهذا الرجل الإسرائيلي؟

ميرنا وليد - بيروت - هاجم عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي الممثلة العالمية سيلينا غوميز، وذلك بعد أن عُرف أن رئيس ماركة المكياج الخاصة بها هو "صهيوني".
وكانت كشفت سيلينا غوميز عن موقفها من الحرب القائمة في قطاع غزة، مؤكدة أنها ستبتعد قليلاً عن مواقع التواصل لفترة بسبب حزنها الكبير.
وكتبت عبر حسابها الخاص كاشفة عن الشعور المرعب الذي ينتابها عند رؤيتها مشاهد من الحرب، وأكملت: "لقد أخذت استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي؛ لأن قلبي ينكسر لرؤية كل الرعب والكراهية والعنف والإرهاب الذي يحدث في العالم. إن تعرض الناس للتعذيب والقتل أو أي عمل من أعمال الكراهية تجاه أي مجموعة هو أمر مروع. نحن بحاجة إلى حماية جميع الناس، وخاصة الأطفال ووقف العنف إلى الأبد".
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