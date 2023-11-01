ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة المصرية أيتن عامر على حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي عبر خاصية القصص المصورة نقداً قاسياً وجريئاً، قائلة: "يا صديقي الأبيض إنك تعبث مع الجيل الخطأ. .. جيل لا يستقبل الحقائق من جريدة الأخبار على أعتاب أبوابه... إنه الجيل الذي إذا رأى صورة حية أمام عينيه يتعقّب مصدرها وصحتها ومخططها... جيل يحرّكه الوعي والفن والإنسانية مهما حاولت السيطرة عليه يا عجوز يا بائس يا محتل يا مختل".

وكانت شاركت أيتن عامر منشور لسيدة تمدح حُسن معاملة طليقها معها الذي ساعدها بعد الإنفصال، وإعتبر العديد أن سبب إتخاذها هذه الخطوة هي التلميح لطليقها.

كانت هذه تفاصيل خبر أيتن عامر توجه نقداً قاسياً وجريئاً...هذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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