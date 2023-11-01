ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري محمد إمام عن الحرب القائمة في قطاع غزة منذ حوالي الشهر، معبراً عن حزنه الكبير بسبب هذه الأحداث، وعن ألمه الكبير لرؤية الأطفال الأبرياء يموتون كل يوم، من دون أن تتحرك أي دولة لمساعدتهم.
وكتب محمد إمام: "أطفال أبرياء بيموتوا كل يوم والعالم بيتفرج. فتنة بين الشعوب العربية والحكومات ساكتة، كل ترند جديد ينسي اللي قبله والكل يغرد الأختلاف في الرأي بقى يفسد الود والقضية نفسها والحلم العربي بقى الوهم العربي احنا جيل فقد الثقة في كل حاجة إلا نفسه".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد إمام يعلق على أحداث غزة.. وهكذا وصف الحلم العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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