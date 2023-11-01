ميرنا وليد - بيروت - غادرت وصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2022، مايا أبو الحسن لبنان اليوم، لتبدأ رحلتها بمسابقة ملكة جمال الكون في السلفادور.

وشاركت مايا أبو الحسن الجمهور مجموعة صور من المطار، وبدت وهي ترتدي جامبسوت باللون الأحمر، وتلف علم لبنان حولها، وحولها مجموعة من الأشخاص يحملون أعلام لبنان أيضاً.

وعقلقت مايا على المنشور قائلة: "السلفادور، ها أنا قادمة!!!!!! سأغادر لبنان اليوم للمنافسة في ملكة جمال الكون بحماس واستعداد، حاملة آمال شعبي وأحلامه. مع كل خطوة، أصلي من أجل غد أكثر إشراقًا وسلامًا. أعدكم أن أبذل قصارى جهدي لأجعلكم فخورين، وأطلب دعمكم بشكل دائم".

كانت هذه تفاصيل خبر مايا أبو الحسن تبدأ رحلتها بمسابقة ملكة جمال الكون.. وهكذا غادرت لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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