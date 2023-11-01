شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأوبرا الخديوية.. افتتحها الخديوى إسماعيل وحرقت فى عصر السادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

في مثل هذا اليوم 1 نوفمبر عام 1869 افتتح الخديوي إسماعيل دار الأوبرا الخديوية أو دار الأوبرا الملكية وكانت دار الأوبرا الأصلية في العاصمة المصرية القاهرة، ولكنها شابها حريق كبير في 28 أكتوبر 1971، واعتبرت أول دار أوبرا في أفريقيا والشرق الأوسط.

ويعود بداية التفكير والشروع في بناء هذه الأوبرا حينما أمرالخديوي إسماعيل قبل الاحتفال بافتتاح قناة السويس بإنشاء دار للأوبرا، وقام المعماريان «بيترو أفوسكاني» (من ليفورنو) و«روتسيي» بتصميم مبني الأوبرا، وشاهد الخديوي التصاميم واعجب بها فامر بالتنفيذ الذي استغرق وقتا قياسيا .

صنعت دار الأوبرا الخديوية من الخشب وكانت تسع 850 مقعدا، أما موقعها فكان بين منطقة الأزبكية وميدان الإسماعيلية (ميدان التحرير حاليا) في عاصمة مصر، وفي الافتتاح تم اختيار معزوفة " ريجوليتو‏" للموسيقار العالمي جوزيبي فيردي لكي تكون أول عزف في حفل افتتاح الأوبرا في 1 نوفمبر 1869، لكن الخديوي إسماعيل كان يخطط في احتفال أكثر فخامة لافتتاح الأوبرا، وبعد أشهر من التأجيل وبانتهاء الحرب البروسية - الفرنسية، تم تقديم عمل فيردي الأوبرالي عايدة في افتتاح عالمي في دار الأوبرا الخديوية في 21 ديسمبر 1871.

في ساعات الصباح الباكر من يوم 28 أكتوبر 1971، احترقت دار الأوبرا عن آخرها. ودمر المبني المصمم من الخشب، في حين لم ينجَ من الحريق سوى تمثالان من تصميم محمد حسن، بعد أن دمرت دار الأوبرا الأصلية، ظلت القاهرة بدون دار للأوبرا قرابة العقدين من الزمن، إلى أن تم افتتاح دار أوبرا القاهرة في 1988.

موقع دار الأوبرا القديمة لا زال موجودا، إلا أنه قد تم بناء " جراج " متعدد الطوابق للسيارات ذا شكل "عادي"، عكس الشكل المميز الذي كان يميز دار الأوبرا، لكن الميدان الذي كانت الأوبرا تطل عليه لا زال يحتفظ باسمه القديم (ميدان الأوبرا).