شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء قدموا الشخصية السيناوية الوطنية في السينما والتليفزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ظهرت الشخصية السيناوية في الدراما بتنويعاتها في السينما والمسلسلات والمسرح بروح الوطنية والشجاعة وأحيانا بخفة الظل، ونجح فيلم "الممر" مثلا فى رصد بطولات المصريين خلال الاحتلال الاسرائيلى لسيناء فى فترة ما قبل حرب 6 أكتوبر 1973 ، وإظهار بطولات قبائل سيناء عامة ووطنيتهم وإنتماءهم لمصر وللجيش المصرى ، ومن هؤلاء سلط الضوء على دور السيدات السيناويات اللاتى قدمن تضحيات وبطولات ضد الإحتلال الإسرائيلى.

وقدمت الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد دور " فرحانة" والذى عكس دور السيناويات وتضحياتهم خلال فترة الإحتلال الإسرائيلى لسيناء ، وقدم الفنان محمد جمعة شخصية مواطن مصري سيناوي يساعد ويدعم الضباط في عملية ضمن عمليات حرب الاستنزاف قبل انتصار أكتوبر ، وقدمها جمعة بروح المواطن المصري الشجاع خفيف الظل أحيانا ، وفي مسلسل " الكتيبة 101 " قدمت الفنانة وفاء عامر المرأة السيناوية البطلة في الدفاع عن بلدها وأرضها والتي تتعاون مع أجهزة الدولة.

في فيلم " اعدام ميت " ظهرت أكثر من شخصية سيناوية منها شخصية الشيخ صقر التي قدمها الفنان أحمد عبد القادر وكان يساعد الضابط محمود عبد العزيز في مهمته ، كما ظهر في الفيلم شخصية الشيخ مساعد الطوبي التي قدمها الفنان إبراهيم الشامي ، وابنته فاطمة مساعد الطوبي التي قدمتها الفنانة ليلي علوي .

وقدم أيضا الفنان خالد الصاوي شخصية الشيخ موسي في مسلسل " الكتيبة 101 " وقدم أيضا جانب من تضحيات أهل سيناء بحياتهم دفاعا عن مصر ونتيجة مساعدتهم للجهات الأمنية المصرية في الوصول للإرهابيين .