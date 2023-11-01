محمد رمضان يتلقى رسالة من طفلة فلسطينية.. ويحذّر الشعب الإسرائيلي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر الفنان المصري محمد رمضان عن غضبه الشديد بسبب مجزرة مخيم جباليا، التي ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء، وراح ضحيتها المئات من النساء والأطفال والشباب، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة في فلسطين.

رمضان، وجّه رسالة شديدة اللهجة للشعب الإسرائيلي، عبر فيديو نشره بموقع “إنستغرام” أكّد فيها أنّ حكومتهم تغتصب ما ليس من حقها، وتقتل النساء والأطفال والجميع يعلم ذلك، مشيراً لهم إلى أنّ رسالة الشعوب العربية وصلت للعالم، والتي أعلنوا فيها عن غضبهم ورفضهم تلك الممارسات اللإنسانية.

وأكّد الممثل المصري ثقته بالحكومات العربية التي ستتخذ الإجراءات المناسبة حيال هذا المستعمر الغاشم، في حال نفد صبرهم وانقطع أملهم في حل القضية الفلسطينية بشكل نهائي، مشدّداً على رفضه عمليات استهداف الأطفال والنساء، وأنّه لن يسمح بعد ذلك بقتل أي طفل عربي.

رمضان قلّل من حجم وقوة “دويلة إسرائيل”، إذ أكّد لشعبها أنّ عددهم لا يصل إلى عدد محافظة صغيرة في أي دولة عربية، وفي حال نفاد غضب الشعوب العربية فلن يتمكنوا من مواجهته وسيتمّ القضاء عليهم بشكل أبدي.

بعد ساعات قليلة من نشر هذا الفيديو وتحقيقه رواجاً واسعاً عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، كشف رمضان عن رسالة تلقّاها من فتاة فلسطينية، صوّرتها على طريقة الفيديو، حيث أشادت بموقفه في دعم القضية الفلسطينية، مؤكّدةً أنّه على الرغم مما يتعرّضون له إلاّ أنّهم لا يزالون صامدين وثابتين على أمل النصر، ليردّ عليها الممثل المصري، مؤكّداً أنّها رمز للفتاة العربية الصامدة من أجل وطنها.

ويُذكر أنّ رمضان طالب متابعيه أمس الأول، بعدم الاستماع إلى أغنيته الجديدة “يوم ميلادي”، التي طرحها على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الخاصة بموقع “يوتيوب”، موضحاً أنّه اضطر لذلك بعدما رفضت الشركة النيجيرية المنتجة لها تأجيل موعدها تضامناً مع الشعب الفلسطيني، ونظراً لبنود التعاقد المبرم بينهما وجب عليه طرحها عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات، مع الترويج لها.