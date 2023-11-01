بعد عامين من المواعدة.. أنباء عن خطوبة تشانينغ تاتوم وزوي كرافيتز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أنّ تشانينغ تاتوم وزوي كرافيتز مستعدان لأخذ علاقتهما إلى المرحلة التالية، إذ كشفت تقارير فنية أنّ الثنائي أصبحا مخطوبين بعد عامين من المواعدة.

وقد أكّدت مصادر متعدّدة هذا الخبر لمجلة “بيبول”، بخاصّة بعدما تمّ تصوير الثنائي وهما يغادران حفلة عيد الهالوين التي أقامتها كيندال جينر خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي الصور، ظهرت كرافيتز وهي ترتدي خاتماً ماسياً كبيراً.

وكان تاتوم وكرافيتز قد التقيا عندما ضمّته إلى طاقم عمل فيلمها ” Pussy Island”. وكانت علاقة الثنائي خاصة نسبياً إلى أن أعلنا عن علاقتهما الرومانسية في آب (أغسطس) 2021.

وبحسب موقع “تي أم زي”، اجتمع الثنائي في صيف عام 2021، بعدما أنهت زوي طلاقها من كارل غلوسمان.

تأتي هذه الأخبار بعد أشهر من كشف تاتوم أنّه لا يعلم ما إذا كان سيتزوج مرة أخرى بعد طلاقه من جينا ديوان.

في المقابل، أشارت زوي في مقابلتها لإصدار غلاف “GQ’s Men of the Year” لعام 2022، إلى أنّ تاتوم “إنسان رائع”، شارحة: “إنّه يجعلني أضحك، وكلانا نحب الفن كثيراً ونتحدث عنه. نحن نحب أن نشاهد فيلماً ومن ثم نتحدث عنه وأن نتحدّى بعضنا البعض”.