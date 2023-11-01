رحلة عذابها مع السرطان انتهت.. وفاة المذيعة المصرية سارة حسن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فقد الوسط الإعلامي في مصر المذيعة المصرية سارة حسن، التي رحلت قبل ساعات، بعد معاناة سنوات عدة من الإصابة بمرض سرطان المخ، وشُيّعت جنازتها عقب صلاة المغرب، يوم أمس الثلثاء، في أحد مساجد منطقة مدينة نصر محل إقامتها، وذلك بعد دخولها في غيبوبة لمدة 4 أشهر داخل إحدى المستشفيات في القاهرة.

نقل خبر الوفاة الإعلامي سامي عبد الراضي، عبر”فايسبوك”، موضحاً أنّه تلقّى هذا النبأ على لسان والدها اللواء محمد حسن، الذي انهمر باكياً خلال حديثه معه، معلناً له أنّ رحلة عذابها مع المرض اللعين انتهت بوفاتها.

عبد الراضي كشف عن تعلّق المذيعة الراحلة بأسرتها بخاصة والدها، حيث كان يستمد قوته ودعمه منها وفقاً لحديثه، مشيراً إلى رفضها العلاج خارج مصر، وفضّلت أن تضع ثقتها في الأطباء المصريين، وأن تواصل رحلة علاجها بجانب والدها المسن.

عدد من الإعلاميين والمشاهير في مصر حرصوا على نعي المذيعة المصرية، أبرزهم الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، الذي أكّد في بيان أنّ الفقيدة كانت دمثة الخلق وتحظى باحترام زملائها في العمل جميعهم.

ويُشار إلى أنّ الراحلة كانت قد أعلنت نبأ إصابتها بالمرض عام 2021، من خلال كشفها عن خضوعها لعملية في المخ من أجل إزالة ورم، وكتبت عبر “فايسبوك: “يا رب أنت الشافي المعافي، يا رب بعد ساعة سوف أكون بين يد الله، لا يوجد أحن منه علينا… كل صحابي وإخواتي وحشتوني والله… لا إله إلا الله محمد رسول الله”.

وفي العام 2022 أعلنت الإعلامية المصرية أنّها عادت لتلقّي الكيماوي من جديد، بجرعات مُكثّفة، مشيرةً إلى أنّ السبب هو إصابتها بورم خبيث، وطلبت من الجمهور الدعاء لها.

المذيعة الراحلة كانت قد تخرّجت في إحدى كليات الإعلام في القاهرة، ثم بدأت العمل في تقديم البرامج التلفزيونية الخاصة بالشأن الفني وذلك عبر قناة “المحور”، وشاركت في تقديم عدد من الفعاليات الفنية والثقافية، وفي شهر تموز (يوليو) عام 2019، تمّ إعلان خطبتها على رجل الأعمال حسين دياب، لكن لم يتمّ عقد قرانهما بسبب مرضها.