أمسكت مؤخرته.. لحظات حميمة بين ليوناردو دي كابرو وحبيبته في حفلة الهالويين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوهد النجم العالمي ليوناردو دي كابريو وحبيبته الجديدة فيتوريا سيريتي في مشهدٍ حميمي، حيث رصدتهما عدسات كاميرا المصورين خلال حفلة “عيد الهالويين” وهي تضع يدها على مؤخرته.

وكانت العارضة، البالغة من العمر 25 عامًا، مبتسمة في الصور وهي تضع يدها في الملابس الداخلية لنجم هوليوود ليل السبت.

وبينما كانت سيريتي ترتدي لهذه المناسبة زيًا وشعرًا مستعارًا باللون الأحمر الفاتح، إلا أن دي كابريو حضر الحفلة مرتدياً ملابسه كالمعتاد مع قبعة باللون الأسود.

ورصدت عدسات الكاميرا الحبيبين يحتضنان بعضهما البعض، قبل ان يعودا إلى داخل الحفل بعد خوض اللحظة الحميمة الّتي اجتاحت الانترنت.

ويذكر أن علاقة ليوناردو دي كابريو وفيتوريا سيريتي بدأت في آب حيث شوهدا للمرة الأولى في إيبيزا.