وفاة ممثل أميركي عن عمر يناهز 50 عاماً بعد تعرضه لأزمة قلبية

ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل تايلر كريستوفر عن عمر يناهز 50 عاماً بعد تعرضه لأزمة قلبية في منزله في سان دييغو، وعٌرف تايلر بدوره في General Hospital.



حاز كريستوفر تايلر على عدة جوائز وكان يتمتع بموهبة مميزة وله متابعين يقدّرون أعماله. كما أنه كان صديقاً لكل من عرفهم ومن المدافعين الشرسين عن أهمية الصحة العقلية ومن المشجعين على متابعة العلاج للتخلص من الإدمان على المخدرات ولم يتردد بالكشف عن معاناته من مرض ثنائي القطب والإدمان على الكحول، وكل الذين عرفوه تحدثوا عن صفاته الجميلة كممثل وصديق عزيز.

الجدير ذكره ان تايلر كان متزوجاً من إيفا لونغوريا ما بين عامي 2002 و2004 وبعدها تزوج من بريان لبيديغو عام 2008.



