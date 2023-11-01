ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة السورية سلافة معمار على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي منشوراً أعلنت فيه عن مسلسلها الجديد "الخائن" والمعرب عن عمل درامي تركي. وعلقت سلافة قائلة: "الخيانة عندي ليس لها الكثير من التفسيرات.. فإذا أحببت امرأة على زوجتك، فأنت خائن، وحتى إذا فكرت بامرأة أخرى غير زوجتك، فأنت خائن.. بس طبعًا هو عنده رأي ثان".

ودعت سلافة معمار المتابعين إلى متابعة العمل الذي يبدأ عرضه، في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

مسلسل "الخائن" يتألف من 90 حلقة تم تصويره في تركيا ويشاركها البطولة الممثل السوري قيس الشيخ نجيب.

كانت هذه تفاصيل خبر سلافة معمار تحدد موقفها من الخيانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.