ميرنا وليد - بيروت - لا يزال التوتر سيد الموقف بين الزوجين جيمس هاسكل وكلوي مادلي رغم إنفصالهما بعد إنجاز تصوير البرنامج الواقعي "Chloe Madeley: A Family Affair".

ووصف هاسكل، خلال أحداث الحلقة الرابعة، معاملة زوجته له بتعبير صادم قائلاً أنها عاملته مثل الكلب. وكشفت كلوي أن زوجها لم يكن متعاوناً على الإطلاق، وقالت أنه يفعل دائمًا ما يحب فقط، كما أنه أقنعها أن البودكاست فكرة رائعة لكنه لم يقم بأي شيء وقت التنفيذ .

وكشفت كلوي أن علاقتها بزوجها هاسكل كانت أشبه بـ"الحرب العالمية الثالثة"، موضحة أنها حضرت جلسات لإنقاذ زواجهما، لكن الأمر لم يكن مفيدًا.

كانت هذه تفاصيل خبر نجم شهير: "زوجتني عاملتني كالكلب" وهي تشبّه علاقتهما بالحرب العالمية الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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