غادة عبد الرازق تحذر من التعامل مع هذا الشخص

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق، صورة لعقرب، حذرت فيها من التعامل مع الإنسان الخبيث، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً بين المتابعين.



وكتبت عبد الرازق على الصورة: "كن حذراً فالعقرب الذي لدغك في يوم من الأيام لن يغيره القدر ليصبح حمامة سلام".

جاءت هذه الرسالة بعد تداول أنباء عن ارتباط زوج غادة عبد الرازق السابق هيثم زنيتا بفتاة خارج الوسط الفني، بعد عدة أشهر من انفصاله عن غادة عبد الرازق، وذلك بعد الصور التي نشرها عبر حسابه الرسمي.

من جانبه، نفى زنيتا كافة أنباء ارتباطه بهذه الفتاة، وقال: "مؤخرًا تم تداول أخبار غير صحيحة عني.. وللأسف أكتر من مكان أعاد نشر الأخبار دي دون الرجوع ليا»، مضيفًا: «هذه الأخبار غير صحيحة بالمرة.. ويا ريت السادة الصحفيين يتأكدوا من مصادر الأخبار قبل نشرها".

يذكر أن هيثم زنيتا تعرف على غادة عبد الرازق في كواليس مسلسل «حكاية حياة» عام 2013، وشاركها بالتصوير في عدد من الأعمال الدرامية الأخيرة، منها مسلسل "سلطانة العز" الذي عرض في شهر رمضان 2020، وتزوجا خلال كواليس تصوير هذا المسلسل.

يشار إلى أنّه تم انفصال الثنائي بشكل رسمي في شهر تموز/يوليو الماضي.