ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان العراقي كاظم الساهر الحفل التكريمي لأبطال الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي لعام 2023، في دبي أوبرا.

وأدى قيصر الأغنية العربية بصوته أغنية "بلاد العرب أوطاني"، بالإضافة إلى "مقطع للشاعر عبد الرزاق عبد الواحد" الذي يحمل في كلماته الفخر والانتماء.

وأعرب الساهر عن اعتزازه بالتلاقي العربي وتقديره للطلاب العرب، الذين جعلوا القراءة والثقافة رفيقين في رحلتهم. كما حث الأطفال على مواصلة حلمهم وإيمانهم بالمستقبل.

وأشاد الساهر بهذا المشروع كمبادرة تحفيزية للاطفال والشباب العرب، معرباً عن اعتزازه باللقاء العربي ودعمه للمشروع. ووجه كلمات الشكر والتقدير إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أبدى فيها إعجابه بالرؤية الحكيمة التي تدعم التعليم والثقافة.

يذكر أن كاظم الساهر، كان قد أعلن في وقت سابق، عن تأجيل كل حفلاته الفنية تضامناً مع الأحداث التي تعيشها غزة، من قصف وغارات العدو الإسرائيلي. وقال: "بسبب الظروف المأساوية في غزة، نضطر آسفين لتأجيل حفلي قطر وعمان إلى أجل غير مسمى، وستتم إعادة ثمن البطاقات المبيعة في أقرب وقت ممكن".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تأجيل كل حفلاته.. كاظم الساهر يحيي حفلاً في دبي وهذا ما قدمه للطلاب العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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