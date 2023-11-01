أحمد السقا ينافس بـ العتاولة " في رمضان 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل النجم أحمد السقا عن استقرار فريق العمل على اسم المسلسل ليكون " العتاولة"، ومن المفرض أن يتم عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.

وتدور أحدا مسلسل "العتاولة" في إطار اجتماعي شعبي ،و وتواصل الشركة المنتجة في الوقت الحالي التعاقدات مع باقي فريق العمل، حيث تم مؤخرا انضمام النجم طارق لطفي لفريق العمل، المسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد موسي.

أحمد السقا

ويذكر أن شارك النجم أحمد السقا في موسم رمضان 2023 من خلال مسلسل حرب، تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال، وضم كل من محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغني، سارة الشامي، إنجي المقدم، إيناس كامل، مصطفى منصور، وتناول العمل العديد من بطولات الأجهزة الأمنية في التصدي لبعض الجماعات الإرهابية.

أحمد السقا

نبذة عن أحمد السقا

اسمه بالكامل أحمد محمد صلاح الدين السقا ممثل مصري، نشأ في أسرة فنية حيث إن أباه صلاح السقا مخرج ومؤسس مسرح العرائس، وجده عبده السروجي المطرب المشهور. تخرج من معهد الفنون المسرحية عام 1993.

بدأت انطلاقته الفنية في الدراما التلفزيونية بترشيح من أسامة أنور عكاشة للقيام بدور رئيس فى مسلسل (النوة) للمخرج محمد فاضل، وأكد على الانطلاقة بدور جيد فى سهرة (زواج على ورق سوليفان) والتي حققت نجاحا كبيرا. شارك في بداياته بأدوار صغيرة في مسرحيات (خدلك قالب) وقبل أن ينطلق بأدوار رئيسة فى مسرحيات (عفروتو) و(كده أوكيه). في عام 1995 بدأ مشواره السينمائي الحقيقي بأدوار صغيرة في أفلام (هدى ومعالي الوزير) و(المراكبي)، قبل أن يتألق في أفلام (صعيدي في الجامعة الأمريكية) و(همام في أمستردام)، لينال أول بطولة في حياته بفيلم (شورت وفانلة وكاب)، ويبدأ مشوارًا طويلًا قام فيه ببطولة عدد كبير من الأفلام. فاز عن فيلم (أفريكانو) بجائزة أحسن ممثل في مهرجان الأفلام الروائية عام 2002.

أحمد السقا

تزوج من مها الصغير ابنة الكوافير الشهير محمد الصغير، وتم الزفاف في 17 نوفمبر 1999، وأنجبا (ياسين ونادية وحمزة). شارك في السنوات الأخيرة ببطولة أعمال (إبراهيم الأبيض، الديلر، هروب اضطراري) في السينما، بينما شارك في الدراما بأعمال (خطوط حمراء، ولد الغلابة، نسل الأغراب).