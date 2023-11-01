شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام: أطفال وأبرياء بيموتوا كل يوم والعالم بيتفرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم محمد إمام، عن غضبه الشديد إثر القصف المتواصل على قطاع غزة، عبر حسابه على فيس بوك وكتب محمد إمام، قائلا:"أطفال وأبرياء بيموتوا كل يوم والعالم بيتفرج فتنه بين الشعوب العربية والحكومات ساكته .. كل ترند جديد ينسي اللي قبله والكل يغرد الاختلاف في رأي بقى يفسد الود والقضية نفسها والحلم العربي بقى الوهم العربى احنا جيل فقد الثقة في كل حاجة إلا نفسه".

وفى سياق آخر انتهى محمد إمام من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" المقرر عرضه في عيد الأضحى 2024، ويشارك في بطولته أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، ويزو، مصطفى غريب، ومحمود السيسي، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في اطار كوميدي ويجسد إمام فيه شخصية مدرس تاريخ.

كما ينتظر إمام طرح فيلم "أبو نسب" والذي يشارك في بطولته ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف ماجد المصربى، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد إمام فيه دور طبيب أطفال.

وكان آخر أعمال محمد إمام في الدراما مسلسل "النمر" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وأحمد حلاوة، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وحجاج عبد العظيم، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، إيناس كامل، محمد محمود، لمياء الأمير.