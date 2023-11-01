إشادة أسترالية خاصة.. فيلم “عيسى” يفوز بجائزة مهرجان “بايرون السينمائي الدولي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الشركة المنتجة لفيلم “عيسى” عن فوز العمل بجائزة أفضل تصوير سينمائي في الدورة 17 من مهرجان بايرون السينمائي الدولي Byron Bay International Film Festival in Australia والمقام حالياً في أستراليا.

ووجهت الشركة المنتجة التهاني لمدير التصوير مصطفى الكاشف على عمله المميز، وأكدت أن الفيلم نال إشادة أسترالية خاصة، ويواصل حصد الجوائز بالمنافسة في مهرجان أفلام الجنوب بروكسل، على أن يعرض الفيلم في مهرجان كلافام السينمائي الدولي في بريطانيا، وأكدت الشركة أن فيلم “عيسى” سيشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان ماكاو السينمائي الدولي للأفلام القصيرة بدورته الـ 14.

يذكر أن فيلم “عيسى” عرض في الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي المقام حاليًا، وفاز بجائزة “رايل الذهبية” التي تمنح لأفضل فيلم قصير في مسابقة أسبوع النقاد في مهرجان كان السينمائي الدولي، حيث قام بالتصويت على هذه الجائزة لجنة تحكيم مكونة من مائة عضو وناقد سينمائي.

ويأتي هذا بالتزامن مع اختيار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم “عيسى” للمنافسة في مسابقة الأفلام القصيرة وذلك في الدورة الـ 45 من المهرجان.

ويتتبع الفيلم القصير قصة “عيسى”، وهو مهاجر أفريقي في مصر يبلغ من العمر 17 عامًا، يحاول أن يسابق الوقت بعد حادث عنيف لإنقاذ أحبائه مهما كلفه الأمر.

ويقوم ببطولة الفيلم كيني مارسيلينو وكنزي محمد، مدير تصوير مصطفى الكاشف، مونتاج محمد ممدوح، سيناريو مراد مصطفى وسوسن يوسف، ومن إخراج مراد مصطفى.