هاني سلامة يخوض تجربة جديدة في “الذنب”.. ودرة تشاركه البطولة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يخوض الفنان المصري هاني سلامة أولى تجاربه عبر المنصات الرقمية في مسلسل بعنوان “الذنب”، تشاركه البطولة فيه النجمة درة زروق، والمقرر البدء في تصويرها قريبا بعنوان “الذنب”، وستعرض في الموسم الشتوي ومكون من 10 حلقات فقط.

وحققت الثنائي هاني سلامة ودرة رزوق نجاحًا لافتًا منذ مشاركتهما في بطولة فيلم “الأولة في الغرام” عام 2007، وبعدها في مسلسل “نصيبي وقسمتك” الذي عُرض في 2016، ومسلسل “بين السما والأرض”، الذي عُرض في 2021.

ويشارك إلى جانب هاني سلامة ودرة بطولة مسلسل “الذنب” النجوم ماجد المصري، محمد القس، ريم سامي، طارق النهري، والعمل قصة شاهيناز الفقي، وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبدالرازق، وهو مألف من 10 حلقات، وتدور أحداثه حول قصة حب تصل إلى طريق مليء بالمخاطر، إذ يجسد هاني سلامة شخصية طبيب بمستشفى للأمراض النفسية.

وسبق أن كشفت النجمة درة عن رغبتها في التعاون مجدداً مع هاني سلامة، وقالت عبر خاصية “اسأل درة” على حسابها بموقع انستغرام: “هاني سلامة من أكتر الفنانين اللي بحبهم وبحترمهم وبحب شغلنا مع بعض”.

يذكر أن هاني سلامة غاب عن موسم المسلسلات المصرية في رمضان 2023، بعدما تأجل مسلسله 11 سبتمبر، من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج شركة فنون مصر لـ ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، ولم يحسم المشاركة في الموسم المقبل، مؤكداً رغبته في العودة إلى السينما بعد غياب طويل.