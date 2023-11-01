أحمد السقا يتعاون مع “عتاولة التمثيل” في رمضان 2024

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كثف النجم المصري أحمد السقا من تحضيراته لمسلسله الجديد “العتاولة” المقرر عرضه ضمن موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2024، فبعد التعاقد مع النجم طارق لطفي والفنانة مي كساب، تم التعاقد مع الفنان باسم سمرة، ليصبح عنوان المسلسل الأقرب بالفعل للتعبير عن أبطاله، حيث يتميز أغلبهم بأنهم من “عتاولة” التمثيل في مصر.

مسلسل “العتاولة” من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداث العمل في إطار شعبي اجتماعي، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي النجوم المشاركين في العمل، ومن المتوقع أن يضم كوكبة كبيرة من الممثلين، تأكد منهم الفنانة مي كساب التي أعلنت تعاقدها مع الشركة المنتجة.

وشارك أحمد السقا في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2023 من خلال مسلسل حرب، تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال، وضم كلاً من محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغني، سارة الشامي، إنجي المقدم، إيناس كامل، مصطفى منصور، وتناول العمل العديد من بطولات الأجهزة الأمنية في التصدي لبعض الجماعات الإرهابية.

أما طارق لطفي فقدم العام الماضي مسلسل مذكرات زوج، تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج تامر نادي، وشارك فيه خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، هناء الشوربجي، سماء إبراهيم، عمر الشناوي، ودارت الأحداث في إطار اجتماعي لايت، وناقش العديد من المشاكل الزوجية، وجسد طارق خلاله شخصية مراقب جوي، بينما ظهرت عائشة بدور مهندسة معمارية وهي مدير إحدى شركات الهندسة.

كما شارك باسم سمرة في بطولة مسلسل بابا المجال، مع مصطفى شعبان، وكان من إخراج أحمد خالد موسى، وشارك فيه كل من سوسن بدر، رياض الخولي، أحمد ماهر، محمد نجاتي، جومانا مراد، سهر الصايغ.