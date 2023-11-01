ميرنا وليد - بيروت - بالصور- إبنة رانيا يوسف تطل بملابس جريئة..وهذا ما لفت أنظار الجمهور mlira.com/bundles/fosckeditor/plugins/magicline/images/icon-rtl.png?t=L4KA) center no-repeat #ff0000;cursor:pointer;top:-1px; border-radius: 0px 0px 2px 2px;" title="إدراج فقرة هنا">↵ خلال تقديم برنامجه التلفزيوني Today Show، تعرض كارل ستيفانوفيك للهلع وكاد أن يفقد بصره خلال البث المباشر.

وفي التفاصيل حين محاورة ستيفانوفيك الثنائي الشهير على يوتيوب اللذين كانا يسوقان لعطرهما الخاص، طلب منهما مقدم البرنامج رش العطر للتأكد من نوعيته، ففتحا القارورة ورشا العطر على مستوى وجه كارل ستيفانوفيك، فصرخ على الفور، بعد أن شعر أنه فقد بصره، وفرك عينيه، لكن الضيفين لم يتمالكا نفسيهما وضحكا مطولاً.

وإنتشر الخبر على مواقع التواصل، بعد مشاركة صفحة البرنامج مقطعاً من الفيديو الذي وثق الحادثة وردة فعل المقدم.



كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- مقدم برامج عالمي كاد أن يفقد بصره خلال البث المباشر.. هذا ما حصل معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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