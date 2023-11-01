قائمة بـ 20 ممثلاً مصرياً يمنع التعامل معهم.. وأشرف زكي يكشفها

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر، بقرار من النقيب أشرف زكي، قائمة بـ 20 ممثلاً وممثلة مصريين يمنع العمل معهم أو إعطاؤهم تصريحات بالعمل مرة ثانية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لعملهم بدون تصريح، في حال خالفوا القرار.



وأبلغت النقابة جميع شركات الإنتاج ببيان لحظر التعامل معهم إلى حين تسوية أوضاعهم، وشمل هذا القرار الممثلين رحمة حسن وناردين فرج وعمرو جمال وإنجى كيوان وياسمين داود ونينا المغربي وعمر شرقي وراندا عبد السلام وعمرو ممدوح وشيما الشريف وسالي حماد ومروان يونس وفدوى عابد وأوتاكا وصلاح الدالي وإلهام وجدي وأنس مبارك وهالة خالد والممثل الشاب يوسف وهبي وهاجر السراج.