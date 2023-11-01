ميرنا وليد - بيروت - بمناسبة عيد جميع القديسين، تمنت الفنانة اللبنانة نجوى كرم أن يعم السلام على المنطقة، وأن يتحسن الوضع الأمني.

وكتبت نجوى كرم عبر حسابها الخاص: "بهاليوم عيد جميع القديسين، سلامك اعطينا يا ربّ بواسطة ملائكتك وصلوات جميع القديسين".

وكانت نجوى كرم قد كشفت عن لقطة من حياتها الخاصة من خلال نشر فيديو لها على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، يظهرها وهي تلعب لعبة طاولة الزهر الشهيرة.

ودخلت نجوى من خلال اللعبة حرباً مع أحد الأشخاص، فنافست بعفويتها وخفة ظلها، وكتبت نجوى تعليقاً: "دق طاولة عالسريع بس مين ربح قولكن؟".

كانت هذه تفاصيل خبر بعيد جميع القديسين.. نجوى كرم تتمنى السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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