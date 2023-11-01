طلال أبو غزالة : لبنان لديه المقومات الكافية ليصبح وجهة عالمية سياحية مميزة

ميرنا وليد - بيروت - حلّ الدكتور طلال أبو غزالة ضيفًا في حلقة استثنائية تمحورت حول مسار حياته وتجربته البارزة في مجال ريادة الأعمال. تم بث الحلقة على قناة مريم الفضائية، وحواره الإعلاميان جورج معلولي وتمارة كبول من خلال طرح مجموعة من الأسئلة الغنية التي كشفت عن جوانب جديدة من تجربته.

أثنى الدكتور طلال أبو غزالة على تجربته في لبنان وأعرب عن تقديره الكبير لهذا البلد وشعبه. فأكد أن لبنان بلد عظيم ويحمل شعبًا عظيمًا، وأن لديه المقومات الكافية ليصبح وجهة عالمية سياحية مميزة. كما أشار إلى أن رؤيته لمستقبل لبنان تستلزم تغييرًا في الهيكلة السياسية العامة للبلاد، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الوظائف على أساس طائفي. وفي هذا السياق، دعا إلى تحول لبنان نحو دولة حقيقية تستند على المهنية والعدالة وتتجاوز الأديان والأحزاب.

هذا وامتدح الجهود الكبيرة التي بذلها الشعب اللبناني في مواجهة التحديات والصعوبات، وطرح وجهة نظره في عدد من المواضيع الآنية.

لمتابعة الحلقة كاملة:



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