رئيسة التحرير هلا المر تتراجع عن مقاضاة دعيبس بلوط

ميرنا وليد - بيروت - بعد مقال الاعتذار الذي نشره الإعلامي دعيبس بلوط على منصته، عن الزميلة رئيسة تحرير موقع "الفن" سفيرة الإعلام الهادف هلا المر، كلفت المر وكيلها القانوني المحامي مازن حلّال بالتراجع عن الدعوى ضد بلوط، والتي تم تحويلها إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في وحدة الشرطة القضائية.



المر إكتفت بالاعتذار الذي تم نشره، وبالتشاور مع المحامي حلاّل، قررت طي صفحة الازمة التي لم تكن مسؤولة عنها، ولا أساس لها من جهتها، وأكدت تقديرها للجميع، لكن بشرط أن لا يتخطى أحدهم الخطوط الحمر.