شكرا لقرائتكم خبر عن أوركسترا وتريات الإسكندرية تعزف أعمال فيفالدى الجمعة على مسرح سيد درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية حفلا بقيادة مديره الفنى المايسترو شريف محيي الدين ومشاركة العازفين هدى عبد العظيم ( فلوت )، نهى سامي (أوبوا)، تامر كمال (باصون) وذلك في الثامنة مساء الجمعة 3 نوفمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية".



عازفي دار أوبرا الإسكندرية

يتضمن البرنامج عددا من أعمال الموسيقار الإيطالي العالمي أنطونيو فيفالدى منها سيمنونيا للاوركسترا الوترى، كونشيرتو للأوبوا والوتريات والهاربسكورد، كونشيرتو للباصون والوتريات، كونشيرتو للأوبوا والباصون، كونشيرتو للفلوت والوتريات، كونشيرتو للفلوت والأوبوا والباصون.

الجدير بالذكر ان أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتورة نيفين المحمودى وقدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافي بين مصر ومختلف دول العالم.



عازفي دار أوبرا الإسكندرية