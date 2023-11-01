شكرا لقرائتكم خبر عن باليه تنمية المواهب يجسد كليوباترا بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر حفلا لفصول الباليه يضم عرض "كليوباترا" ومشاهد من أشهر العروض الكلاسيكية العالمية تصميم وإخراج الدكتورة منال زكريا الجمعة القادمة على المسرح الكبير.

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما مختلفة ومتنوعة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة.

يشار أن فرقة بالية أوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالى للباليه وقدمت أولى عروضها فى نفس العام، انطلقت خارج مصر منذ عام 1972 حيث طافت العديد من دول العالم منها روسيا، بلغاريا، يوغوسلافيا، ألمانيا، فرنسا وتونس، أصبحت احد الفرق التابعة لدار الأوبرا عام 1991 ويضم ريبورتوارها مجموعة من اشهر العروض الكلاسيكية العالمية منها روميو وجولييت، بحيرة البجع، كسارة البندق، جيزيل، دون كيشوت، طقوس الربيع، هاملت، لوركيانا، كارمينا بورانا، بوليرو، سندريلا، رقصات نلتقى بها، وبالرغم من كل شئ وقدمت باليه كليوباترا لأول مرة عام 2019 .