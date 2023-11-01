صدمة شعبية وفنية، وفاة الممثل تايلر كريستوفر الزوج السابق لـ ايفا لونغوريا

في خبر صدم جمهوره ومحبيّه وأصدقاءه، توفي يوم أمس الممثل الأميركي تايلر كريستوفر ، بطل مسلسل ” المستشفى العام” او “General Hospital” عن عمر ناهز الخمسين عامًا اثر تعرضّه لأزمة قلبية في منزله في سان دييغو، حسبما ذكر صديقه الممثل موريس بينارد، شريكه في المسلسل المذكور، في منشور عبر صفحته على انستغرام.

وأضاف بينارد في إعلان خبر الوفاة ان تايلر كان شخصًا موهوبًا أضاء الشاشة في كلّ مشهد جسّده، واستمتع بإسعاد معجبيه المخلصين من خلال تمثيله، كما كان يملك روحًا حلوة، وصديقًا لجميع الذين عرفوه.

وأشار بينارد في رسالة رثاء صديقه الى ان كريستوفر كان مدافعًا عن الصحة العقلية وتحدّث في العلن عن صراعاته مع الاكتئاب الثنائي القطب والكحول، خاتمًا ” لقد دمّرنا فقدان صديقنا العزيز، ونصلي من أجل أبنائه ووالده”.

وكان كريستوفر قد فاز بجائزة Daytime Emmy Award في العام ٢٠١٦ كأفضل ممثل رئيسي عن دوره في مسلسل “Days Of Our Lives”، كما اشتهر بدور نيكولاس في مسلسل “General Hospital ” الذي امتدّ عرضه من العام ١٩٩٦ حتى العام ٢٠١٦، إضافة الى ظهوره في برامج تلفزيونية متنوعة.

وفي تفاصيل وضعه الاجتماعي، فقد تزوّج النجم الراحل من الممثلة إيفا لونغوريا من عام ٢٠٠٢ حتى عام ٢٠٠٤، ليعود فيرتبط بالمراسلة الرياضية برين بيديجو في العام ٢٠٠٨، وينفصل عنها في العام ٢٠٢١ بعد إنجاب طفلَين منها.