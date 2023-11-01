"السلطانة مريم" بأحدث ظهور مع ابنيها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - التقطت عدسات مصوري البابارتزي صورة للنجمة التركية بيلين كاراهان برفقة ابنيها في أحد المتاجر في إسطنبول.

وعن سبب ارتداء ابنائها قميص ريال مدريد، قالت بيلين: "نحن نشجع ريال مدريد وأردا جولير، وابنائي خارج المدرسة كل حياتهم عبارة عن كرة قدم".

وكانت بيلين نجحت بدورها في مسلسل "سنوات الصفصاف"، الذي عرض عام 2007 حتى عام 2012، خصوصاً أن دورها كان مهماً في العمل وليس ثانوياً، وبعد إنتهائه عرض عليها المشاركة في المسلسل الذي كان نقطة تحول في حياتها وهو مسلسل "حريم السلطان"، وجسّدت وقتها شخصية السلطانة مريم.

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