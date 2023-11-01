هل وُجدت مواد مخدّرة في جسم ماثيو بيري؟

ميرنا وليد - بيروت - ما زالت قضية وفاة النجم الراحل ماثيو بيري تأخذ حيزا كبيرا عند الجمهور والصحافة، فقد كشفت وسائل إعلام عالمية عن عدم وجود مخدر الفينتانيل أو الميث في جسد ماثيو بيري.
وكانت قد عثرت الشرطة في منزله بالإضافة الى أدوية مضادة للإكتئاب وللإنهيار العصبي، أدوية لإلتهابات الرئة وهو دواء يتناوله الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي المزمن، كما أنهم وجدوا في منزله ملصقات توضع على الجسم لمساعدة المدخنين على التخلص من عادة التدخين، وهذا يشير الى جدية قرار ماثيو بيري بالتخلص من عادة التدخين للحفاظ على صحته.
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