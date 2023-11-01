بعد أسبوع من إثارة شائعات رومانسية..هذا ما فعله جيريمي ألين وايت وروزاليا-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تداول الجمهور شائعات حول علاقة الممثل الأميركي بطل مسلسل "The Bear" جيريمي آلين وايت والمغنية الإسبانية روزاليا، وذلك بعد مشاهدتهما وهما يتناولان العشاء بعد عرض فيلم Wild Things، الأسبوع الماضي.



والتقطت عدسات الكاميرات منذ يومين، صوراً للثنائي بعدما شوهدا وهما يتسوقان لشراء الزهور بأحجام كبيرة، وذلك من سوق المزارعين المحليين في لوس أنجلوس.

وظهر جيريمي وهو يرتدي سترة صوف خضراء مع قميص أبيض وبنطال رمادي، مع قبعة بيسبول لفريق نيويورك يانكيز، وكان جيريمي يحمل بيده باقة كبيرة من الزهور، رجح البعض أنه اشتراها لروزاليا.

وظهرت روزاليا في الصورة بالقرب من وايت، وهي تحمل زهرة كبيرة في يدها، كما ترتدي سترة زرقاء وفستان أبيض قصير مع حذاء أسود.

يذكر أن وايت كان قد توصل في وقت سابق إلى اتفاقية حضانة جديدة مع زوجته السابقة الممثلة "أديسون تيملين"، وذلك بعد أن قام بالتوقيع على اختبار كحول يومي، من أجل قضاء بعض الوقت مع طفليه من أديسون، بالإضافة إلى موافقة وايت على حضور ما لا يقل عن اجتماعين لمدمني الكحول كل أسبوع، مع علاجات نفسية اخرى وذلك وفقاً لوثائق المحكمة.



