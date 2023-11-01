بالرغم من توبته.. بدر خلف بتعليق مثير للجدل: "لازلت أنجذب للرجال"

ميرنا وليد - بيروت - صدم خبير التجميل الإماراتي بدر خلف الجمهو بتصريحه الأخير، بالرغم من أنه كان قد أعلن توبته.



وكتب بدر خلف عر حسابه الخاص: "لازلت انجذب للرجال، تهقون الموضوع طبيعي؟".

وكان بدر خف قد أطل على الجمهور بمقطع فيديو جريء للغاية، كشف فيه عن حقيقة تحوله جنسياً إلى إمرأة.

وفي التفاصيل ظهر بدر خلف وهو يستحم مباشرة أمام الجمهور، وقد بدا واضحاً أنه لم يغير جنسه.

وبعد إعلانه توبته أمام متابعيه وبغيته العودة الى الحياة كرجل، شارك بدر خلف مقطع فيديو جديداً، يتحدث فيه عن قوته ورجولته، وظهر في الفيديو وهو يصرخ ويقوم بعدة حركات ويقول إنه "أرجل واحد في الدنيا"، ثم استعرض عضلاته، وعلق خلف على الفيديو : “من اليوم بديت الجم ترقبوا العضلات والرجولة”.

ولفت بدر خلف الأنظار إليه مؤخراً، بعد أن أكد بتعليق غريب على أنه نادم على أمر ما، وقال: "ياريت محد يقصه ويندم مثلي، الحين قاعد أدور لي عياده ترجعه".