هذه الشخصية التي سيجسدها أحمد حاتم في فيلمه الجديد

ميرنا وليد - بيروت - يقوم الممثل المصري أحمد حاتم في الوقت الحالي، بتصوير مشاهد فيلمه الجديد "المنبر"، والمقرر أن يجسد فيه دور عالم دين أذهري.

ويشارك في فيلم "المنبر"، مجموعة من الممثلين وهم: أيتن عامر، وكمال أبو رية، وسامح الصريطي، وأحمد فهيم، وميدو عادل وغيرهم، وهو من تأليف فداء الشندويلي ومن إخراج أحمد عبد العال، وتدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي.

يذكر أن أحمد حاتم بإنتظار عرض فيلمه الجديد "الملحد" من بطولة محمود حميدة، حسين فهمي، شيرين رضا، وتارا عماد، من تأليف إبراهيم عيسى ومن إخراج ماندو العدل.

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