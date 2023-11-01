فيلم المرمم Ernst Lubitsch ينطلق في الدورة الـ74 بمهرجان برلين السينمائي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مهرجان برلين السينمائى الدولى في دورته الـ74 التي ستقام خلال العام القادم، عن عرض الفيلم الكلاسيكى الصامت المرمم Ernst Lubitsch، للمخرج إرنست لوبيتش، بدقة 4K، على أن يتم عرض الفيلم في 18 فبراير 2024 في Haus der Kulturen der Welt مع فرقة من Berliner Philharmoniker التي ستؤدي مرافقة موسيقية حية لموسيقى جديدة للعمل.

الفيلم الكلاسيكى الصامت المرمم Ernst Lubitsch

مهرجان برلين السينمائى الدولى

كما تولت نيكولا جويتز إدارة مشروع Berlinale Talents، التابع لمهرجان برلين السينمائى الدولى، لتكمل فريق القيادة المزدوج لمبادرة تطوير المواهب جنبًا إلى جنب مع مدير البرنامج فلوريان ويجهورن، فى الأول من سبتمبر المقبل.

جلب نيكولا جويتز إلى فريق Berlinale Talents خبرتها المهنية التى تمتد لسنوات عديدة فى أكاديمية السينما الأوروبية، حيث كانت مسئولة عن إدارة فعاليات جوائز الأفلام الأوروبية بالإضافة إلى تنفيذ العديد من مشاريع الشبكات الأخرى فى قطاع الأفلام حتى عام 2020.

فى الفترة الأخيرة أظهرت جويتز معرفتها الممتازة بالتنمية، والتواصل مع الشركاء، وقيادة الفريق كمنسقة لمشروع Driving the Human، وهو مشروع تعاوني متعدد السنوات في تقاطع العلم والفن.

تقوم نيكولا جويتز حاليًا بإكمال تدريبها كمدربة شخصية وأعمال، وبالتالى ستجلب دوافع قيمة إضافية لفريقها الجديد.

وصرح الثنائى الإدارى فى Berlinale، ماريت ريسنبيك وكارلو شاتريان: "لقد عرفت نيكولا عن Berlinale Talents منذ البداية وكانت على اتصال بنا، ويسعدنا أن تتاح لنا هذه الفرصة لمواصلة نجاح Berlinale Talents كمبادرة مستدامة لتنمية المواهب مع نيكولا والفريق بأكمله".

وصرحت نيكولا جويتز قائلة: "Berlinale Talents عالم فريد من نوعه، بيئة عمل مثيرة، حيث يمكن استكشاف الأفكار الجديدة والتغييرات الرائدة في صناعة السينما واختبارها وتطويرها بالتعاون مع شركاء وأنصار من الدرجة الأولى، وإنني أتطلع بشدة للمساهمة في هذا الأمر مع فريق من ذوي الخبرة".

على أن تبقى مديرة المشروع السابقة، كريستين تروستروم، فى الفريق حتى 31 أكتوبر المقبل لضمان تسليم سلس للمهام وعلاقات شريكة طويلة الأمد مع نيكولا جويتز.