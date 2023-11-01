فيديو.. سعود القحطاني يثير الجدل بظهوره في الشارع بالسروال والفانلة ويشوق متابعيه لخبر جديد عن ملاحي

أثار مشهور التواصل الاجتماعي سعود القحطاني جدلاً واسعًا بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول وهو يرتدي سروالًا وفانلة في الشارع. ووثق أحد الأشخاص هذا المشهد من داخل سيارته، حيث قام بتصوير سعود القحطاني بعد نزوله من السيارة وبدأ يكشف عن خبر جديد لمتابعيه.

وفي الفيديو، يقول القحطاني بحماس: “ترقبوا الجديد عن ملاحي، تراقبوا واجحدوها يا ربع ملاحي اجحدوها، ما راح أتكلم، بإذن الله راح ينبسطون”. ولم يكشف القحطاني عن تفاصيل أكثر حول الخبر الجديد الذي يخص مجاله المعروف بـ”ملاحي”.

وأثار هذا الفيديو تساؤلات وتكهنات بين متابعي سعود القحطاني حول طبيعة الخبر الجديد وما يمكن أن يكون عليه. وبدأ الجمهور يتوقع بشدة ما قد يكون الإعلان القادم من ملاحي، وهو ما زاد من حماس المتابعين وتوقعاتهم حول مفاجآت قد تكون في انتظارهم.

يُذكر أن سعود القحطاني هو شخصية معروفة في مجال التواصل الاجتماعي، حيث يحظى بشعبية كبيرة وله جمهور واسع يتابع تحديثاته ومحتواه المتنوع. وتعتبر تصريحاته وإعلاناته المفاجئة من أهم الأحداث التي ينتظرها جمهوره بشغف.

من المتوقع أن يستمر الجمهور في ترقب ومتابعة أخبار سعود القحطاني على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يتم الكشف عن الخبر الجديد والمفاجآت التي يحملها في جعبته.