إعلامية مصرية شابة ترحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع سرطان المخ

توفيت الإعلامية المصرية الشابة، سارة حسن، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 33 عاما، بعد صراع طويل مع سرطان المخ.

وكانت سارة حسن قد اكتشفت إصابتها بسرطان المخ قبل عامين، حيث أجرت جراحة من أجل استئصال الورم الخبيث، لكنه عاد إليها وهاجم جسدها بقوة مرة أخرى.

وفي العام الماضي، أعلنت سارة حسن عن عودتها لتلقي جرعات الكيمياوي بجرعات مكثفة، وناشدت الجميع الدعاء لها كي تتجاوز هذه المحنة الصعبة، لكنها اختفت لفترات طويلة.

وكانت سارة حسن قد بدأت مسيرتها الإعلامية في عام 2015، حيث عملت في عدد من القنوات الفضائية المصرية، واشتهرت بتقديم البرامج الشبابية.

وأعرب عدد كبير من الإعلاميين والفنانين المصريين عن حزنهم الشديد على رحيل سارة حسن، داعين لها بالرحمة والمغفرة.