فيفي عبده عن مواصلة قصف غزة : "الإنسانية ماتت خلاص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة فيفي عبده التنديد بجرائم حرب الكيان الصهيوني ومواصلته قصف غزة وسط استشهاد الآلاف من المدنيين والأسر الفلسطينية.

ونشرت "فيفي" مقطع فيديو لأحد أطفال غزة وهو يحاول الاستغاثة برفقة شقيقه من مواصلة القصف وعن المعاناة التي يعيشونها في ظل الأوضاع المؤسفة في قطاع غزة.

وعلقت "فيفي" على الفيديو قائلة: "أنا نفسي أفهم إمتى المأساة دي هتنتهي؟، الإنسانية ماتت خلاص والله حرام حسبي الله ونعم الوكيل يارب رحمتك انصر فلسطين وأهلها".

ونشرت "فيفي" العديد من الصور والفيديوهات التي أدانت خلالها الكيان الصهيوني وسط دعم أمريكي وصمت إعلامي غربي وخرقه للمواثيق والأعراف الدولية التي ضرب بها عرض الحائط.

يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده الفنية كان عام 2022 بمسلسل "شغل في العالي" بطولة شيرين رضا وفيفي عبده ومروان يونس، بجانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم بيومي فؤاد، ونضال الشافعي، ونجم كرة القدم ميدو، والعمل من اخراج مرقس عادل وتأليف حسين مصطفى محرم.