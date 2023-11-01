جزء من أرباحه لدعم غزة.. نفاد تذاكر حفل تامر عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يستعد المطرب تامر عاشور، لتقديم حفلين، خلال شهر نوفمبر، ويقام الأول في أبو ظبي يوم الجمعة نوفمبر، والثاني في زد بارك الشيخ زايد، مساء الجمعة 10 نوفمبر.

حفل المطرب تامر عاشور المقام في أبو ظبي، يقدم ضمن فعاليات مهرجان "الفن الجميل".

تامر عاشور، يقدم يوم 10 نوفمبر، في زد بارك، أول حفل له في مصر، بعد احتفاله بزواجه من الإعلامية نانسي نور.

وكشفت الشركة المنظمة، عبر موقع حجز تذاكر الحفل، عن بيع تذاكره بالكامل، بعد أيام من طرحها للحجز ، والإعلان عن تخصيص جزء من أرباح البيع لصالح الهلال الأحمر، لدعم ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة.

المطرب تامر عاشور، احتفل يوم 10 أكتوبر الماضي، بزفافه من الإعلامية نانسي نور.