فن ومشاهير

تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت تضامنا مع فلسطين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الجهة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، المقرر يوم 9 نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات مهرجان ليلة العمر 2023 في دولة الكويت، تأجيله إلى وقت لاحق.

وأكدت الشركة في بيان أنه تم تأجيل الحفل تضامناً مع الشعب الفلسطيني، على أن يتم تحديد موعد جديد له بعد استقرار الأوضاع في غزة.

يُذكر أنه تم تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب، والذي كان مقرراً أن تحييه في 27 أكتوبر الماضي على مسرح مرايا في منطقة العلا بالمملكة العربية ، حيث كشفت الشركة المنظّمة للحفل أن التأجيل تمّ لظروف خارجة عن الإرادة.

وأصدرت الشركة بياناً عبر حسابها في "تويتر"، جاء فيه: "أهلاً وسهلاً بكم، لظروفٍ خارجةٍ عن إرادتنا، نفيدكم بتأجيل حفل النجمة شيرين، الذي كان من المُقرّر إقامته في العلا يوم 27 أكتوبر... مع جزيل تقديرنا لتفهّمكم".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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