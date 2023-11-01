صور| أحمد الفيشاوي رفقة نسرين طافش في كواليس فيلم "السيستم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورًا تجمعه بالفنانة نسرين طافش من كواليس فيلم "السيستم"، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام".

وعلق الفيشاوي على الصور:"فيلم السيستم، تأليف أحمد مصطفى، تصوير هيثم ناصر، أول فيلم للمخرج أحمد البنداري".

وأضاف الفيشاوي:"مع كوكبة من النجوم: طارق لطفي، بسنت شوقي، ميس حمدان، رانيا منصور، نهى عابدين".

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي عرض له مؤخرًا فيلم "رهبة" وشاركه البطولة كل من محمد لطفي، ثراء جبيل، نسرين أمين، محمود البزاوي، تأليف محمد علام، إخراج رضا عبد الرازق.