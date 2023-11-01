وفاة النجم العالمى تايلر كريستوفر بسبب أزمة قلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفى بطل مسلسل "المستشفى العام" تايلر كريستوفر في 31 أكتوبر عن عمر يناهز 50 عامًا، حسبما أكد مديره لـموقع E! نيوز.

أعلن زميله موريس بينارد عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، أن سبب وفاة كريستوفر كان مرتبطًا بمشكلة مفاجئة في القلب.

وعلق موريس: "ببالغ الحزن نعلن نبأ وفاة تايلر كريستوفر". "توفي تايلر هذا الصباح بعد تعرضه لأزمة قلبية في شقته في سان دييغو".

قال بينارد إن كريستوفر - الذي لعب دور نيكولاس كاسادين في المسلسل الشهير من عام 1996 إلى عام 2016، جنبًا إلى جنب مع سوني كورنثوس - كان "روحًا لطيفة وصديقًا رائعًا" لكل شخص التقى به.

وأضاف: "كان تايلر شخص موهوب حقًا، أضاء الشاشة في كل مشهد قام به واستمتع بجلب السعادة لمعجبيه المخلصين من خلال تمثيله". "كان تايلر مدافعًا عن تحسين الصحة العقلية وعلاج تعاطي المخدرات وتحدث علنًا عن صراعاته مع الاكتئاب ثنائي القطب والكحول. لقد دمرنا فقدان صديقنا العزيز ونصلي من أجل أطفاله ووالده.