نبيل الحلفاوي عن أحداث فلسطين:"سيظل ماشاهدته بالنسبة لي جرحا لا شفاء منه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على المشاهد التي يشاهدها في دولة فلسطين، بعد القصف الشديد الذي تعرضت له البلاد من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب الحلفاوي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :" حتى بعد أن تنتهي هذه المجزرة.. حتى لو قامت دولة فلسطين المستقلة.. سيظل ما شاهدته بالنسبة لي جرحا لا شفاء منه إلا بمحاكمة مجرمي الحرب وتوقيع الجزاء العادل عليهم".

ومن ناحية أخرى شارك الفنان نبيل الحلفاوي في فيلم "تسليم أهالي"، بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، دلال عبد العزيز، بيومي فؤاد، عبدالله مشرف، إخراج خالد الحلفاوي.