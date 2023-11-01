"نسمان وإيناس ودلال".. ماذا فعل الاحتلال الإسرائيلي مع نجوم غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، أمس الثلاثاء عن استشهاد الفنانة إيناس السقا، و أبنائها إثر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

الشهيدة إيناس السقا، وابنتيها لين وسارة، وإبنها إبراهيم، دخلوا قوائم شهداء القصف الإسرائيلي، من رموز الفن في غزة.

وشاركت الشهيدة إيناس، في عدة عروض مسرحية، والفيلم الفلسطيني سارة، وأقامت ورش فنية لتأهيل وتدريب الأطفال على فنون التمثيل.

ونرصد هنا أبرز ضحايا القصف الإسرائيلي من فناني غزة

علي نسمان

الفنان والناشط علي نسمان، كان من أوائل ضحايا القصف، إذ سقط شهيدا خلال رصده بالفيديو، بداية العدوان الإسرائيلي.

الشهيد علي نسمان، وهو من مواليد 15 أبريل عام 1985، شارك في مسلسلات عديدة، منها "بوابة السماء"، ويعد من أبرز نشطاء مواقع االتواصل، في رصد الإنتهاكات الإسرائيلية.

حليمة وأخواتها

ومع تصاعد الغارات والقصف الإسرائيلي، توالى سقوط شهداء من رموز الفن التشكيلي في غزة، ومنهم الفنانات حليمة عبد الكريم الكحلوت، و ضياء البطل ابنة الراحل الكاتب حسن البطل والنحاتة الأردنية الراحلة منى السعودي.

وضمت القائمة أيضا، الشهيدات الفنانة والمحاضرة الأكاديمية بجامعة الأقصى نسمة أبو شعيرة، والكاتبة والشاعرة هبة أبو ندى .

دلال أبو آمنة

وتخضع المطربة الفلسطينية دلال أبو امنة، للإقامة الجبرية في منزل والدتها، بعد خضوعها للاعتقال لمدة 3 أيام، وإحالتها للمحاكمة.

دلال، التي منعت أيضا من التعليق و النشر عبر صفحاتها في مواقع التواصل، كانت قد تعرضت للتهديدات، عقب وضعها منشور، وكتبت به "لا غالب إلا الله"، وعند تواجدها في القسم لتقديم بلاغا، تم اعتقالها وتفتيش منزلها.