وديع الصافي.. تصدر التريند بعد وفاته وهذه الأغنية منحته الجنسة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تمر اليوم ذكرى ميلاد الفنان اللبناني وديع الصافي، إذ أنه مواليد 1 نوفمبر 1921.

يعتبر وديع الصافي من أشهر فنانين لبنان وسط جيله، وشارك بالغناء في عدة أفلام سينمائية.

من أشهر الأفلام التي شارك فيها وديع الصافي:"كيف تخسر مليون جنيه، الاستعراض الكبير، عرس التحدي، نار الشوق، ليالي الشرق، غيرها.

وفي هذا التقرير نعرض لكم حكايات وديع الصافي:

نشأته

ولد وديع بشارة يوسف جبرائيل في العام 1921 بقرية "نيحا الشوف"، إحدى قرى لبنان، وهو الابن الثاني في ترتيب العائلة المكونة من ثمانية أولاد، وكان والده رقيبًا في الدرك اللبناني "الشرطة".

الانطلاقة الحقيقة

ظلت حياة وديع الصافي تتأرجح بين صعب وأصعب، ولكن انطلاقته الحقيقية، كانت في العام 1938 حين فاز بالمرتبة الأولى في مسابقة نظمتها الإذاعة اللبنانية، وكان في المركز الأول بين أربعين متقدمًا، أثناء فترة الانتداب الفرنسي، وذلك بأغنية "يا مرسل النغم الحنون" للشاعر الأب نعمة اللّه حبيقة.

لقائه مع محمد عبد الوهاب

في العام 1944 التقى بموسيقار الأجيال الفنان محمد عبد الوهاب، والذي أثنى على موهبته وثمنها، وتوقع له مستقبل باهر في الغناء، وفي العام 1947 سافر مع فرقة فنية إلى البرازيل في جولة فنية، بين البلدان الأجنبية فأمضى 3 سنوات فى الخارج، وبعد عودته من البرازيل، قدم أغنية "عاللّوما"، فكانت هذه أغنية سبب شهرته، وانتشرت في لبنان والوطن العربي.

الترحال لمصر

مع بداية الحرب الأهلية اللبنانية، ترك وديع لبنان وسافر لمصر سنة 1976، ومن مصر إلى بريطانيا، ليستقرّ سنة 1978 فى باريس، وكان الصافي يحمل ثلاث جنسيات هي المصرية والفرنسية والبرازيلية، إلى جانب جنسيته اللبنانية، وفي سنة 1989، أقيم له حفلة تكريم في المعهد العربي في باريس بمناسبة اليوبيل الذهبي لانطلاقته وعطاءاته الفنية.

إنتاجه

قدم وديع الصافي أكثر من 5 آلاف أغنية وقصيدة لحن معظمها، ومنها "دار يا دار، وعلى رمش عيونها، والليل يا ليلى يعاتبني، ويا عيني على الصبر، ويا ابني بلادك، وشاب الهوى وشبنا، ولبنان يا قطعة سما، وموال يا مهاجرين ارجعوا، وقدم أغاني من ألحان آخرين منهم فريد الأطرش، محمد عبد الوهاب، والإخوان رحباني، وكانت له بعض المشاركات في السينما من خلال أفلام "غزل البنات"، و"الخمسة جنيه"، و"نار الشوق".

أغنية عظيمة يا مصر

عظيمة يا مصر

من أشهر الأغاني الوطنية المصرية، وهي من كلمات أحمد علام، وألحان وديع الصافي، وبسبب هذه الأغنية، منحه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الجنسية المصرية.

تصدر التريند

تصدر المطرب اللبناني الراحل وديع الصافي، قوائم تريند موقع البحث جوجل، بعد 9 أعوام من رحيله، وذلك في ديسمبر 2020.

الصافي، الذي يعد من أبرز مطربي لبنان والعالم العربي، تصدر القوائم، عقب إعلان المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن دعوة الأخوين شربل وجاد الصافي "أحفاد المطرب الراحل" إلى موسم الرياض.

آل الشيخ، وجه الدعوة للثنائي، عبر صفحته في موقع تويتر، إذ نشر لهما مقطع فيديو، يقدمان فيه مقطعا من أغنية سعودية وطنية، وكتب: "أحفاد الفنان الأسطوري وديع الصافي.. أدعوهم لموسم الرياض".

شربل وجاد، أبناء جورج نجل المطرب الراحل وديع الصافي، كونا فريقا فنيا باسم "الأخوين الصافي"، ويقدمان مقاطع فيديو للعديد من الأغاني اللبنانية والعربية، عبر الصفحة الرسمية للفريق في موقع فيسبوك.

الوفاة

توفي الفنان اللبناني الكبير وديع الصافي، 12 أكتوبر 2013، عن عمر يناهز الـ 92 عاماً. الصافي فارق الحياة في مستشفى "Bellevue"ضواحي بيروت.